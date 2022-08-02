Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич после нападения рф на Украину активно выступает. Певица дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Кроме того, она сотрудничает с несколькими волонтерскими фондами.

В рамках своего путешествия по Украине, она посетила Чернигов и поразила кадрами отснятого в своем Инстаграм.

Артистка проехала по улицам города Чернигов, показав поврежденные снарядами некоторые жилые дома, где до сих пор живут люди, которым больше некуда идти. Злата Огневич также продемонстрировала обгоревшие дома и уламки, что видела своими глазами и разбитый мост, через который уже нельзя проехать на другой берег.

"Цена за любовь к своей родной земле. Один человек решил, что он Бог, и начал решать, кому и когда умирать. Отдал приказ скидывать ракеты и разрушать наши жизни", - подписала кадры Злата Огневич.

Стоит отметить, что ранее певица Злата Огневич с волонтерами побывала в Бородянском районе Киевской области. Многие села там очень пострадали от бомбежек, а люди остались без домов и ресурсов. Певица пообщалась с местными жителями и передала для них гуманитарную помощь.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.