Як пише Politeka.net , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів. Дружина телеведучого часто публікує у мережі фотографії, де вона позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії багатодітної мами.
Нещодавно Христина показала спільні кадри із двома своїми синами. Фотографії зібрали величезну кількість лайків та коментарів.
«Сашуня посилає вам усім 😘😘😘 Чекаємо на ваші ❤️», - написала дружина Решетника.
У відповідь почула масу похвали.
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"Чудові", "Красавчики, всі дуже схожі",
"Всі хлопці хороші і виховані. Але Сашуня це ❤️❤️❤️❤️❤️❤️",
"Ви супер мега найкраща родина",
"Найкращі "холостяки",
"У таких чудових батьків і діти прекрасні 😍😘 Захоплююсь Вами)", - захоплюються фоловери.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.