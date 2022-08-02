Як пише Politeka.net , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів. Дружина телеведучого часто публікує у мережі фотографії, де вона позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії багатодітної мами.

Нещодавно Христина показала спільні кадри із двома своїми синами. Фотографії зібрали величезну кількість лайків та коментарів.

«Сашуня посилає вам усім 😘😘😘 Чекаємо на ваші ❤️», - написала дружина Решетника.

У відповідь почула масу похвали.

"Чудові", "Красавчики, всі дуже схожі",

"Всі хлопці хороші і виховані. Але Сашуня це ❤️❤️❤️❤️❤️❤️",

"Ви супер мега найкраща родина",

"Найкращі "холостяки",

"У таких чудових батьків і діти прекрасні 😍😘 Захоплююсь Вами)", - захоплюються фоловери.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.