На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры из спортзала, на которых смело показала фигуру в коротком спортивном топе и мини-шортах.

"Сейчас в нашей жизни (по-возможности) должно будет что-то, что сильно вдохновляет, разгружает и просто помогает забыть на какой-то час о новостях, проблемах и всем остальном, у меня - это спорт! Я счастлива сейчас, как дитя, что появилась возможность трижды в неделю час времени посвящать только себе", — поделилась Кристина.

При этом Решетник призналась, что за время полномасштабного вторжения рф набрала лишний вес.





"Лично желаю это каждой! Особенно маме! Особенно-многодетной!!! Это-самый большой кайф в жизни делать то, что приносит удовлетворение и внутренний покой! Кстати, за время войны я серьезно так набрала лишних кг 🥴 Как думаете сколько? 🐖", — рассказала жена звезды.

Поклонники в комментариях предполагают, что жена телеведущего набрала 5-7 кг, и засыпают Кристину комплиментами:

"Вы мне чем-то напоминаете Кейт Миддлтон)) вы такая милая";

"Но по вам не скажешь, что есть лишние кг";

"Пресс красивый".