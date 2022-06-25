На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры из спортзала, на которых смело показала фигуру в коротком спортивном топе и мини-шортах.
"Сейчас в нашей жизни (по-возможности) должно будет что-то, что сильно вдохновляет, разгружает и просто помогает забыть на какой-то час о новостях, проблемах и всем остальном, у меня - это спорт! Я счастлива сейчас, как дитя, что появилась возможность трижды в неделю час времени посвящать только себе", — поделилась Кристина.
При этом Решетник призналась, что за время полномасштабного вторжения рф набрала лишний вес.
"Лично желаю это каждой! Особенно маме! Особенно-многодетной!!! Это-самый большой кайф в жизни делать то, что приносит удовлетворение и внутренний покой! Кстати, за время войны я серьезно так набрала лишних кг 🥴 Как думаете сколько? 🐖", — рассказала жена звезды.
Поклонники в комментариях предполагают, что жена телеведущего набрала 5-7 кг, и засыпают Кристину комплиментами:
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"Вы мне чем-то напоминаете Кейт Миддлтон)) вы такая милая";
"Но по вам не скажешь, что есть лишние кг";
"Пресс красивый".
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