Ведущий самых популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорий Решетник и его жена Кристина рассказали об обстрелах Киева.

На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры ракетных ударов рф по Киеву и Харькову и рассказала историю спасения 8-летней девочки из-под завалов в столице.

"Воскресенье. 6 утра. Семья спала у себя дома и тут прилетела ракета из раши по «военному объекту». Понимаю, что нас хотят запугать, я понимаю, что война, но я отказываюсь понимать, почему должны страдать невинные дети", — пишет Кристина.

Жена звезды также задает риторический вопрос: неужели в 21 веке мировое сообщество не может ничего сделать, чтобы прекратить ракетный обстрел городов в центре Европе.

"Но гибнут дети!!! Наши украинцы, их родители, военные - тоже чьи-то дети! А все боятся 3 Мировой, которая по-факту уже началась 24 февраля... Для нас она уже длится 123 дня", — подчеркнула Решетник.

Григорий тоже показал кадры разрушенной ракетным ударом многоэтажки.

"Киев сегодня... Уже даже слова подобрать сложно. Безумная ярость, боль, сострадание... но в то же время вера в страну и ВСУ. Боже, храни Украину!",- написал телеведущий.

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