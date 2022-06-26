На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры ракетных ударов рф по Киеву и Харькову и рассказала историю спасения 8-летней девочки из-под завалов в столице.
"Воскресенье. 6 утра. Семья спала у себя дома и тут прилетела ракета из раши по «военному объекту». Понимаю, что нас хотят запугать, я понимаю, что война, но я отказываюсь понимать, почему должны страдать невинные дети", — пишет Кристина.
Жена звезды также задает риторический вопрос: неужели в 21 веке мировое сообщество не может ничего сделать, чтобы прекратить ракетный обстрел городов в центре Европе.
"Но гибнут дети!!! Наши украинцы, их родители, военные - тоже чьи-то дети! А все боятся 3 Мировой, которая по-факту уже началась 24 февраля... Для нас она уже длится 123 дня", — подчеркнула Решетник.
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Григорий тоже показал кадры разрушенной ракетным ударом многоэтажки.
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