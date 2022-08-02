Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родитель. Пара воспитывает троих маленьких сыновей. Супруга телеведущего часто публикует в сети фотографии, где она позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории многодетной мамы.
Недавно Кристина показала совместные кадры с двумя своими сыновьями. Фотографии собрали огромное количество лайков и комментариев.
«Сашуня посылает вам всем 😘😘😘 Ждем ваших ❤️», - написала жена Решетника.
В ответ услышала массу похвалы.
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"Чудесные", "Красавчики, все очень похожи",
"Все ребята хороши и воспитаны. Но Сашуня это ❤️❤️❤️❤️❤️❤️",
"Вы супер мега лучшая семья",
"Самые лучшие "холостяки",
"У таких замечательных родителей и дети прекрасные 😍😘 Увлекаюсь Вами)", - восхищаются фолловеры.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.