Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родитель. Пара воспитывает троих маленьких сыновей. Супруга телеведущего часто публикует в сети фотографии, где она позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории многодетной мамы.

Недавно Кристина показала совместные кадры с двумя своими сыновьями. Фотографии собрали огромное количество лайков и комментариев.

«Сашуня посылает вам всем 😘😘😘 Ждем ваших ❤️», - написала жена Решетника.

В ответ услышала массу похвалы.

"Чудесные", "Красавчики, все очень похожи",

"Все ребята хороши и воспитаны. Но Сашуня это ❤️❤️❤️❤️❤️❤️",

"Вы супер мега лучшая семья",

"Самые лучшие "холостяки",

"У таких замечательных родителей и дети прекрасные 😍😘 Увлекаюсь Вами)", - восхищаются фолловеры.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.