Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда "Холостяка". Также знаменитость ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз решил показать, как вернулся обратно в спортзал.

"Увидев последний пост своей красавицы Кристины я мгновенно примчался в спортзал, чтобы начать тренировки. Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий, тренировок, ежедневной работы над собой. Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически - тогда мы станем еще более непреодолимыми!", - написал Решетник.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Гриша, ты молодец", "Мы не устали дома, а знаете, как устали наши защитники, какие они стали нервные и они уже не выдерживают", "Да у вас красавица жена".

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