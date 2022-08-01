У Німеччині сім'я артиста зареєструвалася біженцями та отримує непогану соціальну допомогу

Як пише Politeka.net, український музикант Сергій Бабкін виїхав із сім'єю до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будинок музиканта у Харкові неушкоджений, але поряд сусідських будинків уже немає.

У Німеччині сім'я артиста зареєструвалася біженцями та отримує непогану соціальну допомогу, якої їм цілком вистачає.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Сергій озвучив суму виплат.

"Зараз на дорослого 410 євро, на дитину 250 євро", - розповів Бабкін.

У середньому виходить 1500 євро на всю сім'ю із 5 осіб, підрахував Дьомін і запитав про житло.

«Житло безкоштовне, вони нам надали житло та дітей взяли до школи. Школа прекрасна, шикарна і там батьки німецьких дітей сплачують за навчання наших дітей», - похвалився музикант.

«Нічого собі», – здивувався Слава Дьомін.

Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.

Також Politeka писала, що зарослий Бабкін здивував виглядом без футболки зі своїм скарбом.