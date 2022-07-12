Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который много гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал в своем микроблоге забавное видео с младшим сыном Елисеем и продемонстрировал, как он поет.

В ролике можно увидеть, что Сергей сидит на корточках в пестрых широких штанах и белой футболке, он прижимает к себе сына. Вместе исполнитель и его сынишка исполняют знаменитую украинскую песню "Ой, у лузі червона калина". Стоит отметить, что малыш отлично поет, а под конец папа-артист начал ему подпевать.

В подписи к публикации Бабкин написал: "В ЕС эта песня сейчас намбер ван! Всегда и везде, с перерывами в сон. Наше будущее в надежных руках! Слава ВСУ!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое видео на странице Сергея: "Какое же маленькое солнышко! Хорошей, счастливой судьбы тебе, малыш, под мирным небом Украины", "Вы – супер", "Класс!", "Супер", "Бабкины!", "Класс", "Маленькое солнышко", "Прекрасное выступление", "Слава Украине", "Какие красивые", "Вы лучшие", "Красиво поете", "Какие милые".

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