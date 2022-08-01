В Германии семья артиста зарегистрировалась беженцами и получает неплохую социальную помощь

Как пишет Politeka.net, украинский музыкант Сергей Бабкин выехал с семьей в Германию после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Дом музыканта в Харькове неповрежден, но рядом соседских домов уже нет.

В Германии семья артиста зарегистрировалась беженцами и получает неплохую социальную помощь, которой им вполне хватает.

В интервью Славе Демину Сергей озвучил сумму выплат.

«Сейчас на взрослого 410 евро, на ребенка 250 евро», - рассказал Бабкин.

В среднем выходит 1500 евро на всю семью из 5 человек, подсчитал Демин и спросил про жилье.

«Жилье бесплатное, они нам предоставили жилье и детей взяли в школу. Школа прекрасная, шикарная и там родители немецких детей оплачивают обучение наших детей», - похвастался музыкант.

«Ничего себе», - удивился Слава Демин.

Напомним, что Бабкин показал младшего сына, который без умолку поет украинскую песню, видео.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам.

Также Politeka писала, что заросший Бабкин удивил видом без футболки со своим сокровищем.