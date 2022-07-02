Популярный украинский музыкант и многодетный отец Сергей Бабкин, который во время войны активно гастролирует за границей в поддержку Украины, поделился в своем Instagram кадрами того, что россия сделала с Украиной. После ракетных атак на украинские города артист не сдержался и разразился проклятиями в адрес оккупантов.

На фото и видео, который опубликовал Сергей, можно увидеть разрушения, которые оставили ракетные удары по гражданским объектам. А в подписи к публикации музыкант рассказал о десятках жертв среди мирного безоружного населения Украины.

"В результате ночного прилета в девятиэтажку в Белгород-Днестровском районе погибли 17 человек, травмирован 31 человек. Ужас, смерть и разрушение длиной в 128 дней. Украина выстоит, враг сдохнет. Конкретно русское: правительство, сми, минобороны, военно-начальники, зомби-солдаты и все, кто поддерживает действия соссии – Будьте прокляты! Гореть вам в аду!", - подписал публикацию Бабкин. А украинцы в комментариях его активно поддержали, высказывая свое мнение о русне.

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