Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане. После начала войны семья с детьми выехала из Украины и сейчас дает благотворительные концерты в помощь украинцам. Снежана честно призналась, что Бабкин не пошел защищать страну, так как у него огромные проблемы со здоровьем и он отец троих несовершеннолетних детей.

А в этот раз жена Бабкина решила показать в Инстаграм мужа. На новом снимке Сергей был без футболки и с бородой и усами. А в руках артист держал кота по кличке Мильфей. Также можно заметить несколько татуировок музыканта на руках.

"Мильфей похож на волка из мультика. "Ты заходи, если что", - написала Снежана под кадром в сторис своего Инстаграм-аккаунта.

Напомним, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам

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