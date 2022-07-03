Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане. После начала войны семья с детьми выехала из Украины и сейчас дает благотворительные концерты в помощь украинцам. Снежана честно призналась, что Бабкин не пошел защищать страну, так как у него огромные проблемы со здоровьем и он отец троих несовершеннолетних детей.
А в этот раз жена Бабкина решила показать в Инстаграм мужа. На новом снимке Сергей был без футболки и с бородой и усами. А в руках артист держал кота по кличке Мильфей. Также можно заметить несколько татуировок музыканта на руках.
"Мильфей похож на волка из мультика. "Ты заходи, если что", - написала Снежана под кадром в сторис своего Инстаграм-аккаунта.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной: "Противно слышать..."
После трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности: "Это значительно увеличивает..."
Штрафы до 15 тыс гривен: на украинцев обрушатся новые запреты, что изменится с 11 июля
ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область: "Поздравляю!"
Напомним, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам
А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина удивила приготовлениями ко дню рождению сына
Также Politeka писала, что Сергей Бабкин рассказал, как его встречали на концертах в Америке