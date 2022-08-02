Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка знову порадувала фоловерів своїм модним показом у ліфті.

Цього разу Слава з'явилася на фото у двох різних, але однаково модних образах, які, схоже, створює сама чи з допомогою доньки Лаури. Так, на одному зі знімків співачка позує в чорних велосипедах із топом, а зверху накинула "дірявий" бежевий піджак цікавого фасону. Доповнюють образ стильні окуляри та сумочка. Ще один образ Камінської складається з чорної футболки та незвичайного подовженого піджака-пальто без рукавів та з яскравим коміром.

У підписі до публікації Слава загадково написала: "Все станеться після. Якщо станеться після. Я вдихаю твої обставини, щоб. Видихнути і опинитися біля". Користувачі відразу почали коментувати нові фото зірки: "Кохання як випадкова", "Помітні ботфорти", "Телефонний дзвінок як ін'єкція морфію", "Красуня".

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