Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка полюбилася українцям після того, як стала ведучою "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася яскравими кадрами із прогулянки в горах, і відверто розповіла, як Швейцарія стала її другим будинком.

Як виявилось, після того, як Іванна вийшла заміж за швейцарського бізнесмена, вона почала жити на дві країни – Україну та Швейцарію. Однак, з початку війни на рідні дівчина більше часу проводить у Швейцарії. За словами Іванки, ця країна стала її другим будинком.

"Ніколи я не уявляла своє життя десь в іншому місці, крім рідної України. Але так склалося, що вже 2 роки Швейцарія для мене як другий дім. Ця країна дала мені одне з найважливіших у житті — сім'ю. Тут живе мій чоловік , його родина та друзі, які, до речі, всі з України. Я не знаю, як це могло статися, але дуже щаслива, що це саме так!", - розповіла Онуфрійчук.

Також вона зізналася, що ця країна подарувала їй відчуття справжньої безпеки та стабільності, а ще вона почала звикати до нових умов життя.

"Наприклад, я довго звикала до того, що тут ніхто й нікуди не поспішає, все вирішувати і про все домовлятися треба дуже заздалегідь. Я рада, що маю можливість бути тут. Однак не перестаю мріяти і робити все можливе від себе, щоб світ в Україні настав швидше, і я могла знову спокійно приїжджати до свого рідного дому", - додала телеведуча.

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