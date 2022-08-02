Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий показав своє фото, зроблене в перерві між зйомками, та розповів, як продовжує працювати на тлі широкомаштабного вторгнення рф. У кадрі загримований та втомлений Решетнік позує в ліфті.

"Перепрошую за ліфтолук та обличчя в гримі… Ні, не так… Це моя професія, якою я пишаюсь. І ми продовжимо створювати для вас якісний контент, навіть, в таких непростих реаліях! До того ж україномовний 🤘Ми не боїмося викликів, ми йдемо їм назустріч. І дякуємо Вам за довіру", — звернувся до шанувальників Григорій.

В коментарях до посту ведучий відповів на питання, коли глядачі нарешті зможуть побачити 12 сезон шоу "Холостяк". Виявляється, що вже скоро.

Відзначимо, шоу мало вийти в ефір навесні цього року, але прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф. Головним героєм 12 сезону "Холостяка" став Алекс Топольський. Йому 32 роки. Алекс народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

"Найголовніше, що ви професіонал, створюйте багато нового, якісного і головне українською мовою😍", — підтримали Решетніка в коментарях до посту.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

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