У мережі з'явилося фото ведучого з актрисою, що зустрілися у новому проекті.

На сторінці шоу "Холостяк" у Instagram опублікували миле фото ведучого Григорія Решетника та актриси Ксенії Мішиної, яка була героїнею першого сезону "Холостячки". Як виявилось, Ксюша стала героїнею нового шоу "Як ти?", яке веде Гриша.

На новій фотографії Решетник позує у темних штанах та білій футболці, поверх якої накинув чорний кардиган він мило посміхається, стоячи поряд із актрисою. Мішина прийшла на зйомки інтерв'ю у чорних штанях із завищеною талією та короткому топі, а зверху одягла стильний бежевий піджак. Її довге волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації йдеться: "Як ти?" із Григорієм Решетником уже в ефірі. Відверто про особисте та наболіле цього разу розповість перша українська Холостячка, актриса Ксенія Мішина. Не пропустіть сенсаційні зізнання у новому випуску проекту "Як ти?" із Григорієм Решетником прямо зараз на СТБ або на офіційному YouTube-каналі".

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