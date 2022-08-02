В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий показал свое фото, сделанное в перерыве между съемками, и рассказал, как продолжает работать на фоне широкомасштабного вторжения рф. В кадре загримированный и уставший Решетник позирует в лифте.

"Прошу прощения за лифтолук и лицо в гриме... Нет, не так... Это моя профессия, которой я горжусь. И мы продолжим создавать для вас качественный контент, даже в таких непростых реалиях! К тому же украиноязычный 🤘Мы не боимся вызовов, мы идем им навстречу. И благодарим Вас за доверие", — обратился к поклонникам Григорий.

В комментариях к посту ведущий ответил на вопрос, когда зрители наконец-то смогут увидеть 12 сезон шоу "Холостяк". Оказывается, что уже скоро.

Отметим, шоу должно было выйти в эфир весной этого года, но премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Главным героем 12 сезона "Холостяка" стал Алекс Топольский. Ему 32 года. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

"Самое главное, что вы профессионал, создавайте много нового, качественного и главное на украинском языке 😍", - поддержали Решетника в комментариях к посту.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.