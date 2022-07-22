Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника Христина, активно займається спортом і стежить за своїм харчуванням - і вже може похвалитися вражаючими результатами. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася порадами, як можна бути такою стрункою та підтримувати себе у чудовій формі.
При цьому вона зазначила, що схуднути на 10 кг буде складно, але це можна зробити, якщо дотримуватись деяких правил.
"Можливо зробити це. Правильний підхід: 1.Переглянути власний раціон. 2. Розробити систему тренувань. 3. Позитивні установки - не думати, що це складно, неможливо і взагалі не ваше", - надала пораду Христина Решетник.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
HIMARS різко змінили ситуацію: названо місяць, коли ЗСУ можуть рвонути у контрнаступ
Окупанти вводять резервні підрозділи та поповнюють запаси: що змінилося на передовій
Влада Китаю вивела на вулиці танки, ситуація загострюється: "Проходять екстрені засідання"
Ведучий "Холостяка" Решетнік зачепив Огнєвіч словами про український контент: "Невже не настав час..."
Крім того, дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника зізналася, що вони з чоловіком заручені і часто ходять до церкви.
"Я вірю і в Бога і у Вселенську Силу, яка може нас врятувати. Особливо зараз кожен із нас має молитися і просити Бога про закінчення війни", - додала Христина Решетник.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.