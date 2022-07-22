Її струнким формам можна лише позаздрити.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника Христина, активно займається спортом і стежить за своїм харчуванням - і вже може похвалитися вражаючими результатами. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася порадами, як можна бути такою стрункою та підтримувати себе у чудовій формі.

При цьому вона зазначила, що схуднути на 10 кг буде складно, але це можна зробити, якщо дотримуватись деяких правил.

"Можливо зробити це. Правильний підхід: 1.Переглянути власний раціон. 2. Розробити систему тренувань. 3. Позитивні установки - не думати, що це складно, неможливо і взагалі не ваше", - надала пораду Христина Решетник.

Крім того, дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника зізналася, що вони з чоловіком заручені і часто ходять до церкви.

"Я вірю і в Бога і у Вселенську Силу, яка може нас врятувати. Особливо зараз кожен із нас має молитися і просити Бога про закінчення війни", - додала Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.