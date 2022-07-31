Дружина ведучого популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетніка Христина показала кадри з весілля свого племінника, який всього на кілька днів приїхав з фронту.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила відео, як в Івано-Франківську одружилися її родич-військовий та його кохана, з якою вони вже виховують чотирьох дітей, але шлюб вирішили укласти тільки зараз.

"Він приїхав на пару днів додому з фронту і зробив їй пропозицію 😭 Вона взяла їхніх 4-х дітей, швидко знайшла сукню, купили букет і ось вони - щасливі, уже йдуть до РАЦСУ", — пише дружина ведучого "Холостяка".

Решетнік щиро радіє за своїх рідних та вирішила поділитися з українцями їхнім щастям.

"Захоплююсь моїм племінником Володею і його дружиною Катюшою! Вони, як і багато інших українських сімей, живуть на два фронти. Він - на військовому, а вона - на домашньому фронті, виховуючи діток. І дивлячись на іхні обійми, розумієш, що українці не тільки борються за правду, свободу і незалежність, вони виборюють право на своє щастя", — наголосила Христина.

Шанувальники зіркового сімейства Решетніків в коментарях вітають новоспечене подружжя:

"до сліз....бережи тебе боже, Володя.....";

"Неймовірно зворушливо! Так можуть лише Українці. Щастя безмежного";

"Хай Господь береже цю прекрасну родину".

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