На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила відео, як в Івано-Франківську одружилися її родич-військовий та його кохана, з якою вони вже виховують чотирьох дітей, але шлюб вирішили укласти тільки зараз.
"Він приїхав на пару днів додому з фронту і зробив їй пропозицію 😭 Вона взяла їхніх 4-х дітей, швидко знайшла сукню, купили букет і ось вони - щасливі, уже йдуть до РАЦСУ", — пише дружина ведучого "Холостяка".
Решетнік щиро радіє за своїх рідних та вирішила поділитися з українцями їхнім щастям.
"Захоплююсь моїм племінником Володею і його дружиною Катюшою! Вони, як і багато інших українських сімей, живуть на два фронти. Він - на військовому, а вона - на домашньому фронті, виховуючи діток. І дивлячись на іхні обійми, розумієш, що українці не тільки борються за правду, свободу і незалежність, вони виборюють право на своє щастя", — наголосила Христина.
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Шанувальники зіркового сімейства Решетніків в коментарях вітають новоспечене подружжя:
"до сліз....бережи тебе боже, Володя.....";
"Неймовірно зворушливо! Так можуть лише Українці. Щастя безмежного";
"Хай Господь береже цю прекрасну родину".
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