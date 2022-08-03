Співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", долучилася до флешмобу в підтримку першої леді України Олени Зеленської.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук розмістила світлину, на якій повторила позу дружини Володимира Зеленського для Vogue.

"Соромитися людині за те, як вона виглядає, сидить, стоїть, розмовляє – це властивість відсталого законсервованого суспільства. Ми живемо в сучасному, необмеженому світі, ліберальній країні, де кожна жінка може робити те, що вона хоче робити, вона може бути ким забажає і може виглядати так, як хоче", — наголосила Аїда.

Співачка також додала, що, якщо когось це не влаштовує, то варто перш за все подивитися на себе.

"Чи можете ви особисто досягти рівня, який ставите для інших? Гадаю, сто відсотків, ні! І тоді ви точно не хочете нікого критикувати. Якщо ви хочете зробити цей світ кращим, почніть із себе!😉", — пише артистка.

Шанувальники в коментарях, більшість з яких англомовні, захоплюються красою та впевненістю зірки "Х-фактора":

"Добре сказано";

"Прекрасна картинка, прекрасна Аїда";

"Добре, Аїда! Ваші очі, мова вашого тіла вказують на вашу впевненість у сучасній жінці. Те, що ви сказали, цілком правда. Зміни себе, і ти побачиш, як змінився світ";

"В ідеальному світі людина мала б свободу бути ким забажає. Ми йдемо до цього світу, але попереду ще довгий шлях. Будь тією зміною, яку хочеш бачити".

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