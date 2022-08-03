В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук разместила фотографию, на которой повторила позу жены Владимира Зеленского для Vogue.

"Стыдиться человеку за то, как он выглядит, сидит, стоит, разговаривает – это свойство отсталого законсервированного общества. Мы живем в современном, неограниченном мире, либеральной стране, где каждая женщина может делать то, что она хочет делать, она может быть кем пожелает и может выглядеть так, как хочет", - подчеркнула Аида.

Певица также добавила, что если кого-то это не устраивает, то стоит прежде всего посмотреть на себя.

"Можете ли вы лично достичь уровня, который ставите для других? Думаю, сто процентов нет! И тогда вы точно не хотите никого критиковать. Если вы хотите сделать этот мир лучше, начните с себя! 😉", — пишет артистка.

Поклонники в комментариях, большинство из которых англоязычные, восхищаются красотой и уверенностью звезды "Х-фактора":

"Хорошо сказано";

"Прекрасная картинка, прекрасная Аида";

"Хорошо, Аида! Ваши глаза, язык вашего тела указывают на вашу уверенность в современной женщине. То, что вы сказали, вполне правда. Измени себя, и ты увидишь, как изменился мир";

"В идеальном мире человек имел бы свободу быть кем пожелает. Мы идем в этот мир, но впереди еще долгий путь. Будь тем изменением, которое хочешь видеть".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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