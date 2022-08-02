На своїй сторінці в Instagram зірка, яка разом з чоловіком виховує трьох дітей, розмістила зрорушливі фото разом зі своєю донечкою та їхньою домашньою улюбленицею.
"Рівно рік тому в нас з’явилася вдома кішка - перша в моєму житті і в житті дітей велика домашня тварина. Як ніколи вчасно. Єдиний живий зв’язок для дітей зі своєю київською квартирою за чотири місяці евакуації", — поділилася Падалко.
Марічка зізнається, що ніколи раніше не усвідомлювала роль домашніх тварин і до війни не помічала, наскільки вони важливі в житті людей.
"Втеча Ґіші і повернення під час евакуації були одними з найемоційніших моментів в нашій родині 💙💛 Любимо це тепле створіння всім серцем", — додала телеведуча.
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Шанувальники в коментарях захоплюються вродою Падалко та її доньки:
"Такі гарні дівчата!"
"Як я Вас розумію, Марічко) У мене також живе кішечка.Чи я у неї)";
"Це ж природні антидепресанти";
"Дуже гарне, тепле, наповнене любов'ю і радістю фото";
"А Катруся так виросла";
"Дивитися таку картинку просто одне задоволення".
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