На своей странице в Instagram звезда, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, разместила трогательные фото вместе со своей дочерью и их домашней любимицей.
"Ровно год назад у нас появилась дома кошка – первое в моей жизни и в жизни детей большое домашнее животное. Как никогда вовремя. Единственная живая связь для детей со своей киевской квартирой за четыре месяца эвакуации", — поделилась Падалко.
Маричка признается, что никогда раньше не осознавала роль домашних животных и до войны не замечала, насколько они важны в жизни людей.
"Побег Гиши и возвращение во время эвакуации были одними из самых эмоциональных моментов в нашей семье 💙💛 Любим это теплое создание всем сердцем", - добавила телеведущая.
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Поклонники в комментариях восхищаются красотой Падалко и ее дочери:
"Такие красивые девушки!"
"Как я Вас понимаю, Маричка) У меня тоже живет кошечка. Или я у нее)";
"Это же природные антидепрессанты";
"Очень красивое, теплое, наполненное любовью и радостью фото";
"А Катенька так выросла";
"Смотреть такую картинку просто одно удовольствие".
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