Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", немного рассказала о личном.

На своей странице в Instagram звезда, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, разместила трогательные фото вместе со своей дочерью и их домашней любимицей.

"Ровно год назад у нас появилась дома кошка – первое в моей жизни и в жизни детей большое домашнее животное. Как никогда вовремя. Единственная живая связь для детей со своей киевской квартирой за четыре месяца эвакуации", — поделилась Падалко.

Маричка признается, что никогда раньше не осознавала роль домашних животных и до войны не замечала, насколько они важны в жизни людей.

"Побег Гиши и возвращение во время эвакуации были одними из самых эмоциональных моментов в нашей семье 💙💛 Любим это теплое создание всем сердцем", - добавила телеведущая.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой Падалко и ее дочери:

"Такие красивые девушки!"

"Как я Вас понимаю, Маричка) У меня тоже живет кошечка. Или я у нее)";

"Это же природные антидепрессанты";

"Очень красивое, теплое, наполненное любовью и радостью фото";

"А Катенька так выросла";

"Смотреть такую ​​картинку просто одно удовольствие".

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