Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. У зірки є дві доньки – 17-річна Маша та 10-річна Аліса. Старша дочка у свої роки стала успішною блогеркою, а також створила панк-рок гурт, де виступає як солістка. Дочка Полякової вже встигла виступити з кількома концертами, вражаючи своєю протестною творчістю у стилі панк-рок. Нині ж стало відомо, що Маша виступила на благодійному концерті в Італії. Про це повідомила Полякова-старша у себе в Інстаграм, поділившись промовистими сторісами.

"Благодійну естафету приймає Полякова-молодша. Мала панкує в Італії", - підписала Оля.

Варто зазначити, що Оля Полякова, як і всі зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка також часто виступає із благодійними концертами.

Повідомлялося, що Оля Полякова залишилася без костюмера та помічника. Зірка показала, як сама готує костюми.

"Всім привіт дорогі мої, я в Чикаго, і готуюся до виступу. Пам'ятаєте, я вам розповідала вже в інтерв'ю, що в мене зараз немає помічниці, мого костюмера. Сашулька, тобі велике привітання, дуже сумую за тобою", - написала Оля.

Нагадаємо, Полякова у розкішному вбранні розповіла, як збирала гроші в Америці.

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