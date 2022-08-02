Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. У зірки є дві доньки – 17-річна Маша та 10-річна Аліса. Старша дочка у свої роки стала успішною блогеркою, а також створила панк-рок гурт, де виступає як солістка. Дочка Полякової вже встигла виступити з кількома концертами, вражаючи своєю протестною творчістю у стилі панк-рок. Нині ж стало відомо, що Маша виступила на благодійному концерті в Італії. Про це повідомила Полякова-старша у себе в Інстаграм, поділившись промовистими сторісами.
"Благодійну естафету приймає Полякова-молодша. Мала панкує в Італії", - підписала Оля.
Варто зазначити, що Оля Полякова, як і всі зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка також часто виступає із благодійними концертами.
Повідомлялося, що Оля Полякова залишилася без костюмера та помічника. Зірка показала, як сама готує костюми.
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"Всім привіт дорогі мої, я в Чикаго, і готуюся до виступу. Пам'ятаєте, я вам розповідала вже в інтерв'ю, що в мене зараз немає помічниці, мого костюмера. Сашулька, тобі велике привітання, дуже сумую за тобою", - написала Оля.
Нагадаємо, Полякова у розкішному вбранні розповіла, як збирала гроші в Америці.
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