На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як колись пунктуальність врятувала його життя.
"Я був в цей день дуже схвильований, бо їхав на співбесіду. Постійно щось забував вдома, тож не встиг на автобус. Але я повинен був встигнути, тож віддав майже всі гроші на тиждень за таксі, яке й відвезло мене від вибуху на зупинці в Колумбії", — поділився Хіменес-Браво.
Також Ектор зізнається, що він романтик, любить планувати побачення та робити подарунки.
Найулюбленіша українська страва зірки "Майстер Шеф" — вареники зі шкварками, а найулюбленіший сніданок — той, що йому готувала в дитинстві мама, колумбійський суп. Він також обожнює співака The Weekend.
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Хіменес-Браво розповів, що вже у 27 років він став відкриваючим шефом 4 ресторанів у готелі в Канаді. Загалом Ектор відкривав готелі та ресторани у 7 країнах світу, але останні 12 років живе та будує свій бізнес в Україні.
"Я радий, що ви зі мною тут, щодня підтримуєте те, що я роблю в такий важкий час. Найсильніша мотивація: коли це комусь допомагає і тебе підтримують", — звернувся зірковий шеф до шанувальників.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.