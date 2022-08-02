Продюсер Іраклі Макацарія, головний герой шоу "Холостяк" показав, як проводить час із новоспеченою дружиною на відпочинку.

Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія - відомий грузинський продюсер та учасник українського шоу "Холостяк". Зірка нещодавно одружився на красуні Лізі, яка молодша за нього на 17 років. Пара вже встигла поїхати на відпочинок до Греції, звідки регулярно ділиться яскравими кадрами. І Іраклі вирішив опублікувати ще один знімок, поділившись ним в Інстаграм.

"Одне з найприємніших місць для відпочинку…", - написав Іраклі під фото, де позував із новоспеченою дружиною.

Фани, включаючи Григорія Решетника та Санту Дімопулос, поставили понад 6 тисяч лайків та написали коментарі:

"Дуже гарна пара", "Які щасливі. Так йдете один одному", "Які ви красиві", "Ідеальна пара", "Привіт з Харкова", "Прекрасного вам відпочинку", "Щастя вам, вашій молодій родині", " Ви чудова пара, будьте щасливі", "Не знаю, вона мені нагадує Катю Пушкарьову в хорошому варіанті... Але видно, що щасливі".

Нагадаємо, новоспечена дружина "Холостяка" Макацарія показала, як насолоджується медовим місяцем у Греції.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Макацарія показав, як із молодою дружиною насолоджується медовим місяцем.

Також Politeka писала, що екс-"Холостяк" Макацарія відвіз молоденьку дружину до весільної подорожі.