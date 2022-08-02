За словами актриси, вона разом із чоловіком Віталієм Борисюком та 20-річною донькою Ганною залишаються в Україні. Про це Сумська розповіла в інтерв'ю "24 каналу".
"Усе-таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти більш схильні до стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Ганнуся... Мені, звичайно, дуже шкода, я хвилююся за неї. Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками" - зізнається актриса.
У квітні Ольга та Ганна виїжджали до Італії, але вже за місяць повернулися додому.
Актриса також розповіла, що вже в серпні у її доньки почнеться навчання в театральному. Сумська вважає, що пари будуть проходити не в онлайн-режимі, адже навчитися акторському ремеслу дистанційно неможливо.
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"Як можна навчити акторству онлайн? Дуже важко, погодьтеся. Якщо, скажімо, фах взяти мовний – це інша справа. Психологія – також. А от практика й енергетика – це тільки наживо", - пояснила зірка.
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