Известная украинская актриса Ольга Сумская, старшая дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне рф против Украины, рассказала, где сейчас находится ее младший ребенок.

По словам актрисы, она вместе с мужем Виталием Борисюком и 20-летней дочерью Анной остаются в Украине. Об этом Сумская рассказала в интервью "24 каналу".

"Все-таки надо сказать, что мы, взрослые, как-то мужественно переносим это. Дети более склонны к состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка... Мне, конечно, очень жаль, я волнуюсь за нее. Это все очень опасно. Но она с нами, с родителями" - признается актриса.

В апреле Ольга и Анна выезжали в Италию, но уже через месяц вернулись домой.

Актриса также рассказала, что уже в августе у ее дочери начнется обучение в театральном. Сумская считает, что пары будут проходить не в онлайн-режиме, ведь научиться актерскому ремеслу дистанционно невозможно.

"Как можно научить актерству онлайн? Очень трудно, согласитесь. Если, скажем, профессию взять языковую – это другое дело. Психология – тоже. А вот практика и энергетика – это только вживую", - пояснила звезда.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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