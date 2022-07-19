Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка практично 40 років займається улюбленою справою. Новина про загибель Руслани Писанки просто вразила її та артистка вирішила вшанувати пам'ять колеги, написавши звернення до Інстаграма.

«Руся, рідна наша… Я шокована… 😭 Ніколи б не подумала, що писатиму ці слова… Ні, не можу зрозуміти… Мабуть, були серйозні проблеми зі здоров'ям… Руся нікому нічого не говорила… Ми спілкувалися два тижні тому, планували разом зіграти у новій виставі. Немає сил повірити в цю страшну новину» - пише Ольга.

Вона згадала, скільки років працювала з Русланою в театральній антрепризі, скільки зіграно чудових спектаклів, вони могли говорити годинами про все.

«Руся дуже важко пережила смерть брата кілька років тому, він був чудовим кінооператором, потім операція на серці у мами…Я бачила, як їй важко, але вона не подавала вигляду. Ніхто не знав про її біль. публіці – це завжди феєрверк емоцій, чарівності, таланту та гарного гумору… Я раділа за Руссю, коли її затвердили на плюсах ведучої програми «Твій день»… Милувалася нею в кадрі, я знала, наскільки для неї це було важливо – повернутися на ТБ… - висловилася Ольга.

Також вона показала свої останні кадри із Русланою у студії. Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну, мільйони шанувальників Руслани.

«Лети, нехай там, у засвітах тобі буде добре… 🙏🏻 Глибокі співчуття сім'ї та чоловікові. Помолимося за упокій душі раби Божої Руслани Писанки 🙏🏻».

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