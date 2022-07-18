Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка практично 40 років захоплена улюбленою справою. У сім'ї зірки багато творчих особистостей, зокрема й чоловік Віталій Борисюк, який нерідко виступає разом із нею на виставі.

«З днем ​​народження, vitaliyborysyuk, Вітасік!❤️ Коханий, головне, що ми разом! 🫶🏻🎂🥂» - пише Сумська під кадрами зі своїм чоловіком.

Зворушливі знімки та відео Сумської з чоловіком одразу підтримали у мережі, у тому числі й ведуча Лілія Ребрик, яка привітала артистку з іменником.

«З іменинником 💙💛 Переможемо!; З Днем народження 💛 Здоров'я міцного та мрій під мирним небом ❤️; Вітаємо вас 💙 перемоги нашої 🇺🇦здоров'я міцного! Сил та натхнення !!!; Передай від мене найкращі побажання! Миру!; Вітаю з іменинником! 😻🎂🇺🇦світу, міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку. 😍».

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

Також Сумська продемонструвала образ у жовтій сукні з поясом та вінком на голові. Зірка була у національних кольорах, вражаючи виглядом.

На другому фото Ольга вже позувала у темній сукні з білим коміром. Зірка взялася рукою за талію, вражаючи вигинами.

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А ще Politeka повідомляла, що Сумська розповіла про перші гастролі в Україні з 24 лютого.

Також Politeka писала, що Сумська у білому вбранні похвалилася улюбленим заняттям з минулого