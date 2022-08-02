Шанувальники Насті у коментарях зазначили, що з нетерпінням чекають на вихід її нової музичної роботи.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських (NK) встигає не лише давати одне за одним інтерв'ю міжнародним медіа, розповідаючи про військові злочини російської армії, та брати участь у благодійних концертах, а й тішити своєю творчістю.

Напередодні артистка анонсувала вихід нової україномовної пісні в Інстаграм та опублікувала показові кадри з натяком.

"Плету вінок з жита і подумки співаю пісню, яка вийде вже цієї п'ятниці. Пісню, на яку мене надихнуло кохання. "Коли мине війна" 5.08", - написала на своїй сторінці Настя Каменських .

На кадрах співачка збирає вінок із сухого жита, всередину вона вплела також білі та фіолетові квіти. Вбрання для зйомок відео вона обрала вже не дуже традиційне - вона позувала в довгій футболці оверсайз у фіолетові плями. Волосся вона зібрала в недбалий пучок і зробила легкий макіяж.

Шанувальники Насті у коментарях зазначили, що з нетерпінням чекають на вихід її нової музичної роботи.

Варто зазначити, що зараз Настя Каменських виступає за кордоном із благодійними концертами на підтримку своєї країни. 22 квітня вона відкривала церемонію Latin American Music Awards 2022, нагадавши гостям та глядачам про те, що росія напала на Україну та здійснює геноцид проти українців.

Нагадаємо, що Каменських показала, чим лікує душевний смуток.

Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріччю з маленькими сиротами з Маріуполя.

Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.