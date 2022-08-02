Поклонники Насти в комментариях отметили, что с нетерпением ждут выхода ее новой музыкальной работы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских (NK) успевает не только давать одно за другим интервью международным медиа, рассказывая о военных преступлениях российской армии, и принимать участие в благотворительных концертах, но и радовать своим творчеством.

Накануне артистка анонсировала выход новой украиноязычной песни в Инстаграм и опубликовала показательные кадры с намеком.

"Плету венок из ржи и мысленно напеваю песню, которая выйдет уже в эту пятницу. Песню, на которую меня вдохновила любовь. "Коли мине війна" 5.08", - написала на своей странице Настя Каменских.

На кадрах певица собирает венок из сухой ржи, внутрь она вплела также белые и фиолетовые цветы. Наряд для сьемок видео она выбрала уже не очень традиционный - она позировала в длинной футболке оверсайз в фиолетовые патна. Волосы она собрала в небрежный пучок и сделала легкий макияж.

Поклонники Насти в комментариях отметили, что с нетерпением ждут выхода ее новой музыкальной работы.

Стоит отметить, что сейчас Настя Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.