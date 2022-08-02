Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати світом із благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала на своїй сторінці незвичайне відео, на якому показала залаштунку відомого музичного фестивалю у Glastonbury, який проходив у Великій Британії.

На кадрах Джамала показала залаштунки фестивалю, свій пізній виступ, ночівлю на вулиці та спілкування з колегами-артистами. Судячи з кадрів, артиста чудово провела час серед музичної тусовки.

У підписі до публікації Джамала поділилася враженнями від цього фестивалю: "З Гласто минув вже місяць. Але фест з розряду тих подій, які хочеться згадувати ще і ще. Розспів в абсолютній темряві, ночівля у юрті, пізній виступ, розмови про все на світі в гримерці DakhaBrakha".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артистки: "Дякую, Джамала, за твою енергію і світло, яке ти несеш людям", "Моє кохання", "Дякую вам!", "Люблю, коли Джамала просто говорить", "Клас, які ви всі молодці", "Краща ви з кращими ДахаБраха. Люблю", "Молодці", "Які ви класні", "Легкості в дорозі! Посилаю промені добра і любові", "Як добре, що ви у нас є, Джамала", "Браво", "Ви чудова", "Таке круте відео, життєве, атмосферне, я ніби трошки з вами побула", "Мрію побачити ваш концерт наживо".

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