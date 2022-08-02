Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая с начала войны вывезла детей за границу, а сама начала активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила на своей странице необычное видео, на котором показала закулисье известного музыкального фестиваля в Glastonbury, который проходил в Великобритании.

На кадрах Джамала показала закулисье фестиваля, свое позднее выступление, ночевку на улице и общение с коллегами-артистами. Судя по кадрам, артиста здорово провела время среди музыкальной тусовки.

В подписи к публикации Джамала поделилась впечатлениями от этого фестиваля: "С Гласто прошел уже месяц. Но фест из разряда тех событий, которые хочется вспоминать еще и еще. Распев в абсолютной темноте, ночевка в юрте, позднее выступление, разговоры обо всем на свете в гримерке DakhaBrakha".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Спасибо, Джамала, за твою энергию и свет, который ты несешь людям", "Моя любовь", "Благодарю вас!", "Люблю, когда Джамала просто говорит", "Класс, какие вы все молодцы", "Лучшая вы с лучшими ДахаБраха. Люблю", "Молодцы", "Какие вы классные", "Легкости в пути! Посылаю лучи добра и любви", "Как хорошо, что вы у нас есть, Джамала", "Браво", "Вы замечательная", "Такое крутое видео, жизненное, атмосферное, я будто немножко с вами побыла", "Мечтаю увидеть ваш концерт вживую".

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