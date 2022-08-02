Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка останнім часом часто виступає зі своєю моновиставою "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото та розповіла, що загадала у свій день народження. Як виявилось, 2 серпня артистка відзначає свій 47 день народження.

На новій фотографії Наталію зображено на незвичайному квітковому фоні. Перед камерою вона з'явилася в стильній світлій сукні з яскравими малюнками пір'їнок, яка їй дуже личить. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона з серйозною особою дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Могилевська написала бажання, яке загадала у свій день народження: "Сьогодні мій День Народження. Кажуть, що цього дня розкриваються небеса і Бог все чує. Сьогодні я попрошу для нашої України якнайшвидшої Перемоги. Дякую ВСУ. Молимося за наш дім. , за Україну! Ми разом! Ми ​​вдома!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото артистки, вітаючи її з днем ​​народження: "З Днем Народження, Діва", "Нехай усі мрії збудуться", "З Днем народження, люба співачка! Нехай Бог почує Ваші молитви!", "Вітаю! Дай! Бог вам натхнення та міцного здоров'я в мирній Україні", "З днем ​​народження вас!", "Вітаю! Ви щира, патріотична і добра людина! Хороша та талановита жінка!", "Ви надихаєте", "З днем ​​народження . Здоров'я та мирного неба над головою ".

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