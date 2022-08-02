Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая в последнее время часто выступает со своим моноспектаклем "Я вдома", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото и рассказала, что загадала в свой день рождения. Как оказалось, 2 августа артистка отмечает свой 47 день рождения.

На новой фотографии Наталья запечатлена на необычном цветочном фоне. Перед камерой она появилась в стильном светлом платье с яркими рисунками перышек, которое ей очень к лицу. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она с серьезным лицом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Могилевская написала желание, которое загадала в свой день рождения: "Сегодня мой День Рождения. Говорят, что в этот день раскрываются небеса и Бог все слышит. Сегодня я попрошу для нашей Украины скорейшей Победы. Спасибо ВСУ. Молимся за наш дом, за Украину! Мы вместе! Мы дома!".

Поклонники тут же принялись комментировать ново фото артистки, поздравляя ее с днем рождения: "С Днем Рождения, Дева", "Пусть все мечты сбудутся", "С Днем рождения, дорогая певица! Пусть Бог услышит Ваши молитвы!", "Поздравляю! Дай Бог вам вдохновения и крепкого здоровья в мирной Украине", "С днем ​​рождения вас!", "Поздравляю! Вы искренний, патриотический и добрый человек! Хорошая и талантливая женщина!", "Вы вдохновляете", "С днем ​​рождения. Здоровья и мирного неба над головой".

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