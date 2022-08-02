Як пише Politeka.net , Анна Богдан є відомим блогером на просторах мережі Інстаграм. Вона стала популярна завдяки своїй участі у 11-му сезоні проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Після шоу у пари продовжилися стосунки, яким заздрили шанувальники. Закохані неодноразово говорили про спільні плани на майбутнє і навіть репетирували весільний танець на паркеті "Танців з зірками".

Але, як виявилось, стосунки Анни та Михайла були не такими міцними і під час війни Богдан повідомила про розлучення з коханим, чим шокувала аудиторію. Причину розлучення дівчина залишила в секреті.

Зараз в Інстаграм Ганна відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

«Дуже багато питань щодо Миші, чи спілкуюся я з ним тощо», - написала блогерка.

Ганна не відповіла на запитання про Заливака, у відповідь ініціювала опитування: «Ви вважаєте нормальним спілкування з колишнім?».

Також вона розповіла, що зараз перебуває в Англії, проте там не почувається як вдома і планує повернення на батьківщину.

"До мене прилітає мама післязавтра і разом з нею летітиму назад додому. 12 серпня буду в Києві", - повідомила блогерка.

Ще Ганна Богдан зізналася, що за кордон поїхала від війни, бо нерви були гаразд.

На даний момент дівчина подорожує Шотландією.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

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