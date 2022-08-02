Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она стала популярная благодаря своему участию в 11-ом сезоне проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. После шоу, у пары продолжились отношения, которым завидовали поклонники. Влюбленные не раз говорили о совместный планах на будущее и даже репетировали свадебный танец на паркете "Танців з зірками".
Но, как оказалось, отношения Анны и Михаила были не такими прочными и во время войны Богдан сообщила о расставании с возлюбленным, чем шокировала аудиторию. Причину расставания девушка оставила в секрете.
Сейчас в Инстаграм Анна ответила на интересующие поклонников вопросы.
«Очень много вопросов на счет Миши, общаюсь ли я с ним и т.д», - написала блогерша.
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Анна не ответила на вопрос о Заливако, в ответ инициировала опрос: «Вы считаете нормальным общение с бывшим?».
Также она рассказала, что сейчас находится в Англии, однако там не чувствует себя, как дома и планирует возвращение на родину.
"Ко мне прилетает мама послезавтра и вместе с ней буду лететь назад домой. 12 августа буду в Киеве", - сообщила блогерша.
Еще Анна Богдан призналась, что за границу поехала от войны, так как нервы были не в порядке.
На данный момент девушка путешествует по Шотландии.
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