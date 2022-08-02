Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, адже вона багато років одружується з мільярдером Мохаммадом Захуром, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент нового кліпу на українську пісню та здивувала своєю новою зовнішністю.

У ролику можна побачити, що Камалія дуже змінилася в особі, і треба сказати, на всіх шанувальників це припало до душі. Деякі користувачі зазначили у коментарях, що співачка тут дуже схожа на Таїсію Повалій. Швидше за все, вигляд артистки так сильно змінив макіяж, який зробив її обличчя майже невпізнанним.

У підписі до публікації Камалія написала: "Сильна, як ніколи. Незабаром". Користувачі відразу почали коментувати нове відео співачки: "Макіяж жахливий, ще й на Повалій схожою зробили", "Пісня хороша, а макіяж просто жах", "Все дуже круто, тільки з обличчям щось не доопрацьовано, проситься більш натуральний відтінок, це те, що я бачу, не прийміть це за критику", "Дуже зовні стала схожа на Повалій", "Пісня вогонь, але такий макіяж перекрив усі переваги кліпу. Тільки слухати – дивитися неможливо", "Пісня хороша, змініть візажиста", "На Повалій схожа", "Подумала, що Повалій. Жах", "Щось візажист перестарався", "Щось Камалія на себе не схожа".

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