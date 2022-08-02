Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, ведь она много лет живет в браке с миллиардером Мохаммадом Захуром, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент нового клипа на украинскую песню, и удивила своей новой внешностью.

В ролике можно увидеть, что Камалия сильно поменялась в лице, и надо сказать, на всем поклонникам это пришлось по душе. Некоторые пользователи отметили в комментариях, что певица здесь очень похожа на Таисию Повалий. Скорее всего вид артистки так сильно изменил макияж, который сделал ее лицо почти неузнаваемым.

В подписи к публикации Камалия написала: "Сильная, как никогда. Скоро". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео певицы: "Макияж ужасен, еще и на Повалий похожей сделали", "Песня хорошая, а макияж просто ужас", "Все очень круто, только с лицом что-то не доработано, просится более натуральный оттенок, это то, что я вижу, не примите это за критику", "Очень внешне стала похожа на Повалий", "Песня огонь, но такой макияж перекрыл все достоинства клипа. Только слушать – смотреть невозможно", "Песня хорошая, смените визажиста", "На Повалий похожа", "Подумала, что Повалий. Ужас", "Что-то визажист перестарался", "Что-то Камалия на себя не похожа".

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