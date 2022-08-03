Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка була одружена з колегою Володимиром Дантесом, з яким була разом понад 10 років. Але нещодавно стало відомо, що зіркова пара вирішила розійтися. У цей же момент про розлучення оголосили їхні друзі – Мишко та Даша Кацуріни, відомі ресторатори. А після Надю помітили з Мишком на відпочинку у Барселоні. Після цього Надя вирішила не приховувати, що вони разом.

А ось Володимира почали помічати разом із Дашею. А нещодавно Кацуріна показала, яка в неї зворушлива заставка телефону. Як виявилось, Даша поставила фото, де Володимир тримав на руках її дитину, а вона тим часом робила селфі перед дзеркалом. Дочка теж умістилася на фото. Але Володимир поки що не поспішає підтверджувати стосунки з Дашею.

А цього разу Кацуріна вирішила показати у сторіс, як виглядала рік тому. На фото Даша позувала у прозорій білій сукні з вирізом. Як можна зрозуміти, кадри було зроблено у вересні 2021 року.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою показав своє холостяцьке житло .

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