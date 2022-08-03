Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда была замужем за коллегой Владимиром Дантесом, с которым была вместе более 10 лет. Но недавно стало известно, что звездная пара решила разойтись. В этот же момент о разводе объявили их друзья - Миша и Даша Кацурины, известные рестораторы. А после Надю заметили с Мишей на отдыхе в Барселоне. После этого Надя решила не скрывать, что они вместе.

А вот Владимира стали замечать вместе с Дашей. А недавно Кацурина показала, какая у нее трогательная заставка в телефоне. Как оказалось, Даша поставила фото, где Владимир держал на руках ее ребенка, а она в это время делала селфи перед зеркалом. Дочь тоже вместилась на фото. Но Владимир пока не спешит подтверждать отношения с Дашей.

А в этот раз Кацурина решила показать в сторис, как выглядела год назад. На фото Даша позировала в прозрачном белом платье с вырезом. Как можно понять, кадры были сделаны в сентябре 2021 года.

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