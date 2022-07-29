Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес, который несколько месяцев назад развелся с женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал фото и видео из своего холостяцкого жилища и поздравил украинцев с праздников – Днем украинской Государственности.

На новых кадрах можно увидеть уютную комнату в лучах закатного солнца. На прикроватной тумбочке стоит оригинальный белый торшер, а с другой стороны на полке стоит интересная картина. Сам же Вова занят тем, что вешает на стену комнаты большой украинский флаг. На последнем фото в своем посте Дантес также показал украинский флаг, который висит в разрушенном здании в его родном городе Харькове.

В подписи к публикации Владимир написал: "Сегодня впервые отмечаем День Украинской Государственности. В 1034 раз – День Крещения Руси – Украины. И я уже в 34 раз – день Владимира. Теперь Флаг всегда рядом, потому что кажется еще ни разу мы не объединились так сильно. Последнее фото – Харьков. Никогда так не болело за родной Ха".

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