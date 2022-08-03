Популярний в Україні ресторатор та шоумен колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був суддею кулінарного проекту "Майстер Шеф", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар показав у своєму мікроблозі войовниче фото, а у підписі до нього розповів, що допомагає йому триматися та звернувся до українців із потужним закликом.

На новій фотографії Ектор знято серед розрухи в Ірпені, він у камуфляжному вбранні сів на іржаву знищену машину і суворо дивиться в камеру. До речі, саме в Ірпені ресторатор живе у своєму будинку, на щастя, він не постраждав від рук окупантів.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів, що йому теж тяжко, особливо коли згадує події, як окупанти вбивають мирних людей в Україні. Проте є те, що допомагає йому триматися – це віра у перемоги України.

"Нам усім важко, як ніколи. Мозок намагається забути все, як поганий сон. Це все жахливий кошмар, від якого ми ніяк не прокинемось…

Єдине, чому я ще тримаюсь, бо знаю, що перемога за нами. Я знаю, я вірю, це не обговорюється! Щодня просто встаю і йду щось робити. Домовляюсь з інвесторами, партнерами, прошу, благаю, створюю, їду, спілкуюсь через неможу. Бо поки маленькі дівчатка збирають гроші граючи в шахи, а хлопці йдуть пішки 500 км для ЗСУ — ми непереможні. Вірте в це. Вірте в ЗСУ. Вірте в Зеленського. Вірте в себе.

Україна понад усе", - написав Ектор.

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