Популярный в Украине ресторатор и шоумен колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей кулинарного проекта "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар показал в своем микроблоге воинственное фото, а в подписи к нему рассказал, что помогает ему держаться и обратился к украинцам с мощным призывом.

На новой фотографии Эктор запечатлен среди разрухи в Ирпене, он в камуфляжном наряде присел на ржавую уничтоженную машину и строго смотрит в камеру. К слову, именно в Ирпене ресторатор живет в своем доме, к счастью, он не пострадал от рук оккупантов.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал, что ему тоже тяжело, особенно когда вспоминает события, как оккупанты убивают мирных людей в Украине. Однако, есть то, что помогает ему держаться – это вера в победы Украины.

"Нам всем тяжело, как никогда. Мозг пытается забыть все как плохой сон. Это все ужасный кошмар, от которого мы никак не проснемся… Единственное, почему я еще держусь, знаю, что победа за нами. Я знаю, я верю, это не обговаривается! Каждый день просто встаю и иду что-то делать. Договариваюсь с инвесторами, партнерами, прошу, умоляю, создаю, еду, общаюсь через не могу. Потому что пока маленькие девочки собирают деньги, играя в шахматы, а ребята идут пешком 500 км для ВСУ – мы непобедимы. Верьте в это. Верьте в ВСУ. Верьте в Зеленского. Верьте в себя. Украина превыше всего", - написал Эктор.

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