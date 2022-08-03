Популярний український ресторатор, шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який активно просуває українську кухню у світі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар виклав на своїй сторінці рідкісне фото зі своїми батьками, до яких заскочив у гості у вихідні.

За словами Євгена, його батьки, особливо батько, дуже люблять свою землю і вирощують на ній усі – від персиків, вишень, лохини, і до картоплі, цибулі, кавунів та моркви. Також ресторатор зазначив, що саме від батьків йому передалася ця любов до землі, і він мріє колись обґрунтувати свою ферму.

"У вихідні був у батьків, а вони в мене кайф. Такі прямий, не можу. Насадили на городі багато, воно вродило, тато дуже гордо ходить по землі. Щоразу сміюся від цієї благодаті, коли батьки передають мені пакунки з різними продуктами. Кажуть, це в мої ресторани… Тепер ось дивлюся на ці сливи і думаю, що робити… Взагалі я тепер зрозумів, звідки у мене це бажання до землі… Я теж хочу вирощувати та ходити між рослинами, але в масштабах ферми, яка хоч трохи зможе допомагати країні з харчовим забезпеченням", - поділився Клопотенко у підписі до фото з батьками.

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