Популярный украинский ресторатор, шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который активно продвигает украинскую кухню в мире, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар выложил на своей странице редкое фото со своими родителями, к которым заскочил в гости на выходных.

По словам Евгения, его родители, особенно отец, очень любят свою землю и выращивают на ней все – от персиков, вишен, голубики, и до картофеля, лука, арбузов и моркови. Также ресторатор отметил, что именно от родителей ему передалась эта любовь к земле, и он мечтает когда-нибудь обосновать свою ферму.

"В выходные был у родителей, а они у меня кайф. Такие прям, не могу. Насадили на огороде многое, оно уродило, папа очень гордо ходит по земле. Каждый раз смеюсь от этой благодати, когда родители передают мне свертки с разными продуктами. Говорят, это в мои рестораны. Теперь вот смотрю на эти сливы и думаю, что делать. Вообще я теперь понял, откуда у меня это желание к земле. Ведь я тоже хочу выращивать и ходить между растениями, но в масштабах фермы, которая хоть немного сможет помогать стране с пищевым обеспечением", - поделился Клопотенко в подписи к фото с родителями.

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