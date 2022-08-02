Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Наталя із самого початку сиділа з киянами в метро, ​​виступаючи під час бомбардувань. А сьогодні, другого серпня, знаменитість святкує 47 день народження. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Наталя була у своїй улюбленій сукні у горошок з невеликим розрізом.

"Я вже в театрі, чекаю на всіх вас, готуюся до виступу. Знаю, що багато з вас прийдуть о 7-й вечора, я вас побачу. Хочу привітати всіх і подякувати за ваші теплі слова. За привітання, я бачу, скільки постів, коментарів з привітаннями.Я хочу подякувати вам усім.Усім нам мирного неба.Сьогодні я маю єдине бажання, як усі ми, тисячі українців, загадуємо в день народження єдине бажання - мирного неба, щоб перейти до якихось прекрасних речей - будувати, вчитися, лікувати та думати про кохання, про наших дітей, а не ту смерть, яка довкола нас живе”, - сказала Наталя.

Нагадаємо, Могилевська в яскравому образі викликала фурор у свій день народження.

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська оригінально приєдналася до зіркового флеш-мобу на підтримку Зеленської.

Також Politeka писала, що Могилевська запросила всіх українців на свій день народження.