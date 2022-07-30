Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая уже несколько недель выступает в театре со своим моноспектаклем "Я вдома", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, которым решил поддержать звездный флэш-моб в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue вызвала ажиотаж в соцсетях. Некоторые пользователи были возмущены, что поза первой леди, в которой она сидела на ступеньках в Офисе президента, недостаточно женственная и совсем не подходит леди. В ответ на это многие женщины, среди которых и знаменитости, встали на защиту Зеленской и начали публиковать свои фото в подобных "не женственных" позах.

Так, Могилевская тоже присоединилась к этому челленджу и сделала это весьма необычно – вместо фото она показала видео. В коротком ролике Наталья запечатлена во время съемки, она сидит на стуле с широко раздвинутыми ногами и элегантно позирует фотографам. Стоит отметить, что для этой фотосессии певица подобрала весьма пикантный образ, не надев белье.

"Я дома. Как хочу, так и сажусь", - подписала публикацию Могилевская.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Наташи: "Какая красотка", "Ух ты, какая красотка!", "Какая красивая", "Все верно, мы дома и будем сидеть как захотим. Очень красиво", "Шикарная", "Хорошо сидите", "Спасибо что садитесь на теплый стул, так правильно, так полезно для здоровья", "Красотка".

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