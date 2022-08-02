Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Наталья с самого начала сидела с киевлянами в метро, выступая во время бомбежек. А сегодня, второго августа, знаменитость празднует 47-й день рождения. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Наталья была в своем любимом платье в горошек с небольшим разрезом.

"Я уже в театре, жду всех вас, готовлюсь к выступлению. Знаю, что много из вас придут в 7 вечера, я вас увижу. Хочу поздравить всех и поблагодарить за ваши теплые слова. За поздравления, я вижу, сколько много постов, комментариев с поздравлениями. Я хочу поблагодарить вас всех. Всем нам мирного неба. Сегодня я имею единственное желание, как все мы, тысячи украинцев, загадываем в день рождения единственное желание - мирного неба, чтобы перейти к каким-то прекрасным вещам - строить, учиться, лечить и думать о любви, о наших детях, а не ту смерть, которая вокруг нас живет", - сказала Наталья.

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