Будучи за кордоном Джамала згадала про страшні дні, які принесла війна.
Так, у своїх Інстаграм-сторіс артистка повідомила, що 2 серпня по всій Європі відзначають день пам'яті жертв геноциду ромів та синті.
«Останні два дні у Польщі згадують чорні сторінки історії, коли нацисти чинили страшні злочини проти народу», - розповіла Джамала.
Співачка нагадала всім, що в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в газових камерах Аушвіцу знищили 3,5 тисяч полонених ромів.
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«Загалом за роки Другої світової в нацистському таборі загинули приблизно 23 тисячі ромів», - зазначила вона.
Зазначимо, що незабаром Джамала вийде на паркет із досвідченим танцюристом, переможцем п'ятого сезону Танців із зірками у Польщі Яцеком Єшці. За словами співачки, вона дуже швидко порозумілася з Яцеком і зазначила, що їх пара «дуже відрізнятиметься від загальної атмосфери проекту».
Пара вже розпочала спільні репетиції.
Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.
Як Politeka повідомляла, Джамала у стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.
Також Politeka писала, що Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.