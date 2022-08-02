Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала виїхала до Польщі, де візьме участь у популярному проекті "Танці із зірками".

Будучи за кордоном Джамала згадала про страшні дні, які принесла війна.

Так, у своїх Інстаграм-сторіс артистка повідомила, що 2 серпня по всій Європі відзначають день пам'яті жертв геноциду ромів та синті.

«Останні два дні у Польщі згадують чорні сторінки історії, коли нацисти чинили страшні злочини проти народу», - розповіла Джамала.

Співачка нагадала всім, що в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в газових камерах Аушвіцу знищили 3,5 тисяч полонених ромів.

«Загалом за роки Другої світової в нацистському таборі загинули приблизно 23 тисячі ромів», - зазначила вона.

Зазначимо, що незабаром Джамала вийде на паркет із досвідченим танцюристом, переможцем п'ятого сезону Танців із зірками у Польщі Яцеком Єшці. За словами співачки, вона дуже швидко порозумілася з Яцеком і зазначила, що їх пара «дуже відрізнятиметься від загальної атмосфери проекту».

Пара вже розпочала спільні репетиції.

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